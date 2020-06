Kompromiss vor Salzburger Festspielen

Die öffentlichen Subventionen für die Salzburger Festspiele 2013 werden nicht erhöht. Der Stand für den Betrieb sei auf dem Niveau von 12,6 Mio. Euro eingefroren, so Haslauer, der betonte, dass durch Sonderfinanzierungen für Umbauten und Sanierungsarbeiten an den Festspielhäusern ohnehin deutlich Geld mehr bereitgestellt worden sei, und zwar etwa eine Mio. Euro zusätzlich. Der Anteil an Sponsorengeld liegt mit etwas weniger als zwölf Mio. Euro nur noch knapp unter dem Anteil der öffentlichen Hand. Eine Festlegung auf bestimmte Finanzierungsanteile sei vom Kuratorium nicht getroffen worden, so Haslauer. "Aber die interne Revision wird diese Entwicklung beobachten."



Subventionserhöhungen für die Festspiele nach 2013 schloss Haslauer aber explizit nicht aus. "Als Kuratorium können wir Budgeterhöhungen nicht beschließen, das ist Sache der Gebietskörperschaften. Und die werden in dieser Angelegenheit wohl konzertiert vorgehen. Wenn der Bund seine Zuschüsse erhöht, rechne ich in Salzburg mit wenig Schwierigkeiten."