Komponist Herbert Mogg in Athen verstorben

Sein erstes Engagement führte Mogg, der an der damaligen Staatsakademie in Wien Dirigieren, Klavier und Komposition studierte, an die Wiener Scala. Nach 1960 profilierte er sich an den verschiedensten Bühnen in Deutschland und Österreich als Dirigent der Wiener Operette. Entscheidend wurde für ihn seine Begegnung mit dem Komponisten Hanns Eisler und dem Regisseur Walter Felsenstein.

Gastdirigate führten Mogg zum RSO Wien, dem Mozarteum Orchester Salzburg, dem Orchester der RAI in Mailand und regelmäßig zu den Rundfunkorchestern von Köln, München und Hannover sowie an zahlreiche internationale Opernhäuser bis hin zur Pariser Oper, wo er die Neuproduktion einer "Lustigen Witwe" leitete. Als Komponist schrieb er u.a. Liedzyklen, Schauspiel- und Filmmusiken. Herbert Mogg lebte mit seiner griechischen Frau, der Sopranistin Nana Goutos, in Athen.