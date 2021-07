Klimts letzte Geheimnisse

Das Klimt-Jubiläumsjahr 2012 beginnt nicht in Wien, sondern in einem Auktionssaal bei Sotheby’s in London. Am kommenden Mittwoch wird dort das Gemälde "Seeufer mit Birken" versteigert. Es war zuvor 109 Jahre lang unentdeckt in einer Privatsammlung gehangen.

Doch es war Alfred Weidinger, der das Bild nach einer Anfrage der Besitzer ans Licht befördert und seine Echtheit bestätigt hatte. Der Vizedirektor des Belvedere ist als Autor des Werkkatalogs der Klimt-Gemälde die wichtigste Instanz für das malerische Werk des Künstlers, der im Juli vor 150 Jahren in Wien geboren wurde.



"Die Entdeckungen, die es noch geben kann, kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen", sagt Weidinger im KURIER-Gespräch. Eine konkrete Hoffnung hat der Experte: In einem Foto der Secessions-Ausstellung 1902, in dem das nun auktionierte "Seeufer" zu sehen ist, ist auch noch ein zweites Landschaftsgemälde abgebildet, dessen Verbleib ungeklärt ist. "Das ist ein Bild, dem ich auf der Spur bin – und es sieht so aus, als würde auch die zu einem Ende führen", sagt Weidinger.



Der Forscher, der am Attersee aufwuchs und so schon früh viele Klimt-Landschaftsmotive aus jener Gegend intuitiv wiedererkannte, weiß auch einiges über den Verbleib der Werke, die aus dem Belvedere an die Erben ihrer einstigen Besitzer zurückgegeben wurden. Viele wurden zu Rekordpreisen an – meist anonyme – Bieter verkauft (siehe Grafik).