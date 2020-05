US-Kinocharts: "Gravity" hebt weiter ab

In den USA büßte das rasante Formel-1-Duell innerhalb einer Woche mehr als die Hälfte ein im Vergleich zu seinem Vorwochenerfolg. Mit 4,4 Millionen Dollar (3,2 Mio. Euro) kam der Film auf Platz 5 der US- und kanadischen Kinocharts. Deutlich an der Spitze landete dort der Weltraumthriller "Gravity" des mexikanischen Regisseurs Alfonso Cuaron, der mit 55,6 Millionen Dollar (41 Mio. Euro) mehr in Nordamerikas Kinokassen spülte, als je zuvor ein Film im Oktober geschafft hat. Für Sandra Bullock, die als Oscar-Kandidatin gehandelt wird, und George Clooney in den Hauptrollen war es das beste Startergebnis ihrer Laufbahn.

Platz zwei der nordamerikanischen Kinocharts ging an den Trickfilm "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2". Ihm folgt - weit abgeschlagen mit nur noch 7,6 Millionen Dollar - das neue Pokerdrama "Runner Runner" mit Matt Damon und Justin Timberlake. Laut " Wall Street Journal" musste sich Damon seit 2006 nicht mehr mit einem so bescheidenen Premierenergebnis zufriedengeben.