"King Arthur – Legend of the Sword": Mit Excalibur und Riesenschlange

Wenn sich einer nicht lange mit dem Mythos von König Arthur und den Rittern seiner Tafelrunde aufhält, dann ist es Guy Ritchie. Darauf hat der britische "Sherlock Holmes"-Regisseur und Ex-Ehemann von Madonna sichtlich wenig Lust. In Ritchies hochgefahrener Version der Legende wütet Arthur, "Bastardsohn einer Hure" (Eigendefinition), nur widerwillig durch eine düstere Death-Metal-Musikvideo-Landschaft.

Denn Arthur will nicht Arthur sein – zumindest nicht König Arthur. Viel lieber wäre er in dem Prostituierten-Milieu geblieben, in dem er seine Kindheit verbrachte. Allerdings lässt das sein Schwert Excalibur nicht zu: Arthur ist der einzige, der das Stahl aus der Erde ziehen kann – und sofort die Aufmerksamkeit seines mörderischen Onkels Vortigern auf sich zieht.

Guy "Snatch" Ritchie bemächtigt sich der Artus-Sage mit eisernem Unterhaltungswillen. Und es soll keiner sagen, dass es nicht manchmal auch unterhaltsam zugeht.

Mit einer hohen Schlagzahl an Schnitten jagt er die Geschichte in Vor- oder Rückblenden vor sich her. Manchmal beschleunigt er seine Bilder effekthascherisch im Schnellvorlauf, manchmal friert er sie in pathetischer Zeitlupe ein und verstärkt sie mit dröhnendem Sound. Dialoge im Affentempo erinnern weniger an Gespräche, als an Wort-Raps, deren Sprachschatz ("Do your fucking job!") nur bedingt nach Mittelalter klingt.

Sichtlich inspiriert von "Game of Thrones", wanken haushohe Riesenelefanten durch das Kampfgetümmel und bilden einen kuriosen Höhepunkt im Computer-generierte Action-Taumel.

Giftzahn

Anstelle von romantischer Liebe fliegt Arthur ein gewaltiger brauner Adler zu. Auch eine Riesenschlange wird entfesselt, deren Giftzahn sich in 3D unangenehm nah ans Zuseherauge bohrt. Beide...äh...Tiere handeln im Auftrag einer seltsamen Spiritistin – offensichtlich Arthurs zukünftigem love interest. Von erotischer Energie weiß Ritchie allerdings wenig zu berichten. Stattdessen gräbt er alte Tarantino-Witze aus und lässt Jude Law als vermaledeiten Vortigern Gemeinheiten in abgeschnittene Ohrmuscheln flüstern.

Jude Law als machtbesessener, unrechtmäßiger König fällt die ausdrucksstärkste Rolle zu. Charlie Hunnam als Arthur besticht weniger durch Geist als durch Kampfkörper. Den kann er in den fünf weiteren Arthur-Filmen zum Einsatz bringen, die angeblich geplant sind. Wenn das kein Franchise wird.

INFO: USA 2017. 126 Min. Von Guy Ritchie. Mit Charlie Hunnam, Jude Law.

KURIER-Wertung: