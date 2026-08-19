Kinder der Muehl-Kommune sollen 2,5 Millionen Entschädigung bekommen

Jene Kinder, die zwischen 1972 und 1990 in der vom Künstler Otto Muehl begründeten Kommune am Friedrichshof im Burgenland lebten und dort teilweise Opfer von Missbrauch und psychischer und/oder physischer Gewalt wurden, sollen nun auch eine materielle Entschädigung erhalten. Das berichtet Die Presse unter Berufung auf die Ex-Kommunardin Gitta Verlei, die am Friedrichshof lebt und sich für eine Regelung des seit Jahrzehnten schwelenden Konflikts einsetzte.

Die Leiterin der Genossenschaft, die nach der Auflösung der Kommune 1990 die Immobilien verwaltet und die Auszahlung leisten soll, war urlaubsbedingt für keine Stellungnahme erreichbar. Wie Verlei dem KURIER auf Nachfrage bestätigte, soll es aber um einen Betrag von 2,5 Millionen Euro gehen, der unter 160 Personen aufgeteilt werden soll. Diese Zahl ergebe sich aus den Kindern, die während der 18 Jahre, in denen die Kommune bestand, am Friedrichshof geboren wurden oder dort aufgewachsen seien.