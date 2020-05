Kerkeling reist durch die Weltgeschichte

Den Vorschlag des ZDF , "Wetten, dass..?" zu moderieren, hat Hape Kerkeling abgelehnt. 1992 war das, da machte Gottschalk 14 Monate Pause und Wolfgang Lippert sprang ein. "Ich mache lieber Dinge, die mit mir zu tun haben, und an deren Konzeption ich beteiligt bin. Deshalb fallen bestimmte Sendungen für mich einfach flach", sagte Kerkeling dazu in einem früheren KURIER-Gespräch.



Nun steht fest: Er übernimmt von Gottschalk. Und zwar "Menschen 2011", den ZDF -Jahresrückblick. Über alles Weitere wolle man erst nach dessen letzter Wett-Show am 3. Dezember reden.



Bis dahin ist der Unterhaltungs- und Verwandlungskünstler in einer neuen Rolle zu sehen. Das heißt, eigentlich in vielen. In sechs Folgen der Dokureihe " Terra X" (sonntags, 19.30, ZDF ) kann man mit ihm "Unterwegs in der Weltgeschichte" sein.

5000 Jahre Menschheit in insgesamt 270 Minuten.

Das ist knapp und knackig.



Passionierter Laie Oder wie Kerkling sagt "fast vermessen". Er will aber auch nicht als Historiker, sondern als passionierter Laie "den Blick auf die Quantensprünge der Geschichte schärfen". Und das nicht schenkelklopfend, aber "mit einem Augenzwinkern." Kerkeling, der gesteht, "als Schüler nicht so wahnsinniges Interesse am Geschichtsunterricht" gehabt zu haben, meint: "Ein bisschen Spaß schafft Abstand und schafft somit Perspektive." Wenn er in einer Folge von den Opfern des 30-jährigen Kriegs spricht, ohne Pathos, ohne Chichi, geht das trotzdem tief unter die Haut.



32 Orte hat der Humorist für die sechs Episoden besucht. Von der Akropolis über den Londoner Tower und Ludwig des XIV. Schlafgemach bis zur Azteken-Stadt Teotihuacan in Mexiko. So, "von jetzt auf gleich" durch Zeit und Raum zu reisen, hat Kerkeling schon beeindruckt: "Ich hoffe, es hat meinen Horizont erweitert und meinen Geist geöffnet. Meine persönliche Erkenntnis aus all diesen Reisen ist, dass man vor keiner Kultur Angst haben muss. Jedes Volk hat Mutterwitz."



Der Schöpfer von Chefredakteur Horst Schlämmer oder Schlagerdiva Uschi Blum wäre nicht er selbst, würde er ausschließlich als Moderator fungieren. Kerkeling erzählt Historie nicht nur, er spielt sie auch, besser gesagt: Zwanzig der Großen.