Brillanter Schauspieler und mutiger Menschenfreund

Der erste bewusste Bruch in seiner Karriere kam 1960 in Michael Powells Thriller "Peeping Tom" ("Augen der Angst"), in dem er einen Serienmörder mit Vaterkomplex spielte, der seine Opfer beim Sterben filmt. Der extrem beklemmende Film gilt heute als Meisterwerk, war aber damals ein Skandal. Niemand wollte Sissis " Franz" als Frauenmörder sehen, Böhms Karriere bekam einen Knick.

In einem Interview erinnerte sich Böhm an die Premiere des Films – er und Regisseur Powell warteten vor dem Kino, um Glückwünsche entgegenzunehmen. "Dann kamen die Leute raus – und liefen alle einfach an uns vorbei. Keiner ist auch nur in unsere Nähe gekommen. Als ob wir stinken würden."

Böhm ging nach Hollywood, war aber mit seinen Rollen unzufrieden. In den Siebzigerjahren kam es zu einer zweiten Wendung in seiner Karriere, als er auf den Regie-Künstler Rainer Werner Fassbinder traf. Böhm glänzte u. a. in dessen düsteren Ehe-Thriller "Martha" und entwickelte in den Gesprächen mit dem gesellschaftskritischen Fassbinder ein waches Bewusstsein für Unrecht.

Anfang der Achtzigerjahre beendete er seine Schauspielkarriere und widmete sein Leben ganz dem Projekt "Menschen für Menschen".