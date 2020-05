Karin Bergmann: "Der Jedermann steht bei mir an erster Stelle"

Ihr Mentor Peymann war auch der erste Gratulant – zu einem Zeitpunkt, da war ihre Bestellung noch gar nicht offiziell. " Peymann hat mich am Dienstag um 9.30 Uhr angerufen. Er war sich relativ sicher, dass ich es werde", erzählt Bergmann. Der streitbare Theatermann gab seinem ehemaligen "Lehrling" auch einen Ratschlag mit. " Peymann meinte zu mir: Unabhängig davon, in welcher Notsituation du gerufen wurdest, ab sofort musst du groß denken. Du bist nicht mehr die Sparvariante", schildert Bergmann. Dazu kamen unzählige Blumensträuße, SMS im dreistelligen Bereich und mehr als 100 Mails. "Das war ein besonderer Tag für mich."

Bei der Antritts-Pressekonferenz kündigte Bergmann gleich drei große Projekte an: Einen neuen "Jedermann", "Die göttliche Komödie" und "Die Nibelungen" möchte sie unter ihrer Intendanz realisieren. "Ob ich alle drei schaffe, weiß ich noch nicht. Aber ein neuer ,Jedermann‘ wäre ein Traum und steht bei mir an erster Stelle. Denn die Magie, die der ,Jedermann‘ jedes Jahr in Salzburg entwickelt, hängt nicht nur mit dem Ort zusammen, sondern mit dem Stoff. Der "Jedermann‘ wurde das letzte Mal vor 40 Jahren hier gespielt, und ich bin überzeugt, dass sich das Stück hier großartig entfalten kann."