Karajan-Tradition zu günstigeren Preisen

Um Vorurteile gegen das Nobelfestival abzubauen, wird es ein "Konzert für Salzburg" mit Werken von Wagner und Verdi für Preise zwischen 30 und 70 Euro geben. Im "republic" wird zudem eine Nacht der Kammermusik stattfinden. Auch bei der Oper will man zumindest ein Zeichen setzen und hat die Karten um fünf Prozent auf 70 bis 490 Euro verbilligt.

Christian Thielemann, der künstlerische Leiter, will die "Tradition und Qualität im Sinne Karajans aufrecht erhalten". Und die Dresdner Staatskapelle, ein Orchester mit großer Tradition, könne sich durchaus in Salzburg sehen lassen, so Thielemann. Eine Ausstellung über die "Dresdner" soll 2013 zeigen, wer ab sofort bei den Osterfestspielen den Ton angibt.