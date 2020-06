Kanye West setzt auf die Hilfe von Gott

Kanye West hat den Titel seines neuen Albums verkündet. Der "Bound 2"-Rapper hat via Twitter innerhalb von fünf Minuten und zwei Posts enthüllt, wie seine neue Scheibe heißen wird. Zuerst schreib er: "Titel des neuen Albums..." Darauf folgte wenig später: "So Help Me God", was übersetz "So wahr mir Gott helfe" heißt. Dazu postete er ein Foto, das das Cover seiner neuen Scheibe sein könnte.