Kammerspiele werden generalüberholt

Und auch hinter den Kulissen wird sich einiges tun. 500 Keller konnten von der Bawag übernommen werden. Dort entstehen neue Garderoben, ein Korrepetitionszimmer mit Klavier und ein Konversationszimmer.

Wo bisher die Garderoben waren, wird ein zweigeschossiges Dekorationslager entstehen. Der Eingangsbereich wird neu, die Kassa kommt nach gegenüber. Hier hat man ein Café eingerichtet. Denn, so Götz, 2,2 Millionen Euro fehlen noch.

Also wird Fundraising-Punsch ausgeschenkt; man kann Sessel, Bausteine oder Stufen kaufen ... Auch einen neuen Namen wird das Haus künftig tragen: " Kammerspiele der Josefstadt". Geschlossen wird mit 1. Mai 2013. Wiedereröffnet am 24. Oktober 2013 mit der europäischen Erstaufführung von "Catch

Me If You Can".