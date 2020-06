Zum Tod von Waldemar Kmentt: Ein Wiener "Haustenor" von Weltgeltung

Waldemar Kmentt

Wiener Staatsoper

Irmgard Seefried

Karl Böhm

79 Rollen hatim Haus am Ring verkörpert; an 1480 Abenden stand er auf der Bühne "seines" Hauses. Er, der gebürtige Wiener, der sein Operndebüt 1951 als Prinz in Prokofjews "Die Liebe zu den drei Orangen" gab. In der Volksoper versteht sich, dem Ausweichquartier der zerstörten. Doch bereits am 5. November 1955 war der lyrische Tenor erstmals am Ring zu hören: Als Jaquino in Beethovens "Fidelio" nebenund unter der Leitung von– die Wiederöffnung der "neuen" Staatsoper.

An diesem Haus wurde Kmentt Mitglied des legendären Mozart-Ensembles, allein 89 Mal sollte er den Tamino ("Zauberflöte") singen.

Aber auch Rollen wie Belmonte ("Entführung"), Ferrando ("Così"), später auch Lenski ("Eugen Onegin"), Hans ("Die verkaufte Braut") oder die Titelpartien in "Hoffmanns Erzählungen" oder Strawinskys "Ödipus Rex" zählten zu Kmentts Repertoire. Und natürlich – gegen Ende einer langen Karriere – der Haushofmeister in "Ariadne auf Naxos" von Strauss.

Diese Partie sang Kmentt auch an der New Yorker MET, mit dieser Partie nahm er am 25. November 2005 Abschied von "seiner" Staatsoper. Dass der langjährige Leiter der Opernschule des Konservatoriums der Stadt Wien auch an der Volksoper, der Mailänder Scala oder bei den Bayreuther Festspielen gern gesehener Gast war, versteht sich. Dass der Kammersänger Kmentt sein Können an Schüler weitergab ebenso.

Am 21. Jänner ist Waldemar Kmentt in seiner Geburtsstadt Wien für immer verstummt.