Junges Theater von Südafrika bis Südkorea

"Trapped" von Princess Zinzi Mhlongo aus Südafrika hat am 31. Juli im republic Premiere. Die 28-jährige Theatermacherin lässt zehn Figuren über Unfreiheiten, die durch Ideologien und Eitelkeiten entstehen, und ihren Wunsch nach Freiheit philosophieren.

" Jakob Michael Reinhold Lenz" von der Lienzerin Cornelia Rainer wird am 10. August im republic uraufgeführt. Die ehemalige Regieassistentin von Andrea Breth, die mit Bechtolf seinen großartigen " Richard II."-Monolog erarbeitete, nähert sich Leben, Werk und Sterben des Sturm-und-Drang-Dichters. Ihn spielt Burgschauspieler Markus Meyer. Das Auftragswerk, stelle, so Bechtolf, eine "Querverbindung zum Opernprogramm her": Lenz schrieb das Libretto für Zimmermanns "Die Soldaten", das in einer Neuinszenierung von Alvis Hermanis – dem YDP-Gewinner 2003 – in der Felsenreitschule gezeigt wird.

"Éternelle Idole" und "This Is How You Will Dis­appear" der Französin Gisèle Vienne werden ab 18. August gezeigt. Teil eins, in der Eisarena Volksgarten, beschreibt das Los einer Eiskunstläuferin. "Es war gar nicht so einfach, die Red-Bull-Mannschaft für unsere Proben vom Eis zu kriegen", scherzt Bechtolf dazu. Teil zwei, im republic, beschreibt er als Naturbeschwörung – "mit lebender weißer Eule!"