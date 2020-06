Jürgen Maurer: Von Idealisten und Realpolitikern

Sartre spielt Jürgen Maurer nun zum ersten Mal. Mit der Rolle des Hoederer verkörpert er einen Mann, für den Politik ein großer Kompromiss ist. Ist das rückgratlos? "Hoederer ist Realpolitiker, der einen gangbaren Weg sucht. In einer demokratischen Gesellschaft muss man dafür Abstriche machen. Deshalb ist dieses Stück so aktuell: Wir stehen offensichtlich als Weltgesellschaft an einem Scheideweg. Heute heißt immer öfter: entweder – oder. Rechtsaußen oder das Gegenteil." Also lieber Kompromisse als Ideale? Letztendlich sei diesem abgeklärten Politiker nur eines wichtig: "Die Menschen zu lieben. Es ist eine Extremismusparabel, die sehr gut in unsere Zeit passt, wo über Realpolitikern leichtfertig Kübel ausgeschüttet werden."

"Die schmutzigen Hände" sind Maurers Debüt in St. Pölten. Auch nach seinem Abschied als fixes Ensemblemitglied des Burgtheaters ist es dem viel beschäftigten Film-und Fernsehschauspieler wichtig, weiter auf der Bühne zu stehen. Von 1997 bis 2012 war Maurer an der Burg. "Ich wäre der letzte verbeamtete Schauspieler des Burgtheaters gewesen." Der Vertrag wurde nicht verlängert, in gegenseitigem Einvernehmen zwischen ihm und dem damaligen Direktor Matthias Hartmann.

Pragmatisierung, das klingt besser, als es ist, sagt Maurer. Sicherheit sei keine gute Voraussetzung für die Kunst. "Ohne Netz hat es mehr Kick". Der Abschied fiel leicht. Dass er nach wie vor auf der Homepage der Burg zu sehen ist, hat ihm erst kürzlich einen Job in Paris verschafft: An der Opéra national de Paris spielte Maurer die Sprechrolle in Mozarts "Entführung aus dem Serail", den Bassa Selim. Regisseurin Zabou Breitman und Dirigent Philippe Jordan hätten sich ursprünglich Christoph Waltz oder Sebastian Koch gewünscht. Beide hatten keine Zeit. "Und weil die Franzosen ziemliche Kulturchauvinisten sind, kennen sie sonst keine deutschsprachigen Schauspieler. Da haben sie auf die Burgtheater-Homepage geschaut, die Regisseurin hat auf mein Bild gezeigt und gesagt: Der schaut aus wie ein Bassa", erzählt Maurer, lacht und wirkt dabei tatsächlich recht uneitel.