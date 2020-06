Jüdischer Weltkongress warnt Schweizer vor Gurlitt-Sammlung

Lauder forderte die Deutschen insgesamt zu mehr Engagement bei der Erforschung von Raubkunst auf, auch von solcher, die sich nach wie vor in den Museen befinde. Auch die Gesetzgebung müsse sich entsprechend ändern: "Die Amerikaner glauben, dass sich die deutschen Museen hinter der deutschen Gesetzeslage, die sie zu nichts zwingt, verschanzen", sagte er.

Kritik am Vorgehen der deutschen Behörden äußerten auch mögliche Erben im Magazin Focus. Die Anwältin Sabine Rudolph, die die Nachkommen des jüdischen Sammlers Fritz Glaser vertritt, nannte die Arbeit der eingesetzten Taskforce als "desaströs". Bis heute würden ihr wichtige Unterlagen verweigert. Der New Yorker David Toren, dessen Anspruch auf ein Liebermann-Gemälde bestätigt sei, hat in den USA bereits zum zweiten Mal Klage gegen die Bundesrepublik und den Freistaat Bayern eingebracht.

Laut Taskforce-Leiterin Ingeborg Berggreen-Merkel ist bisher ein Drittel des Kunstfundes "in Bezug auf Raubkunstverdacht" bearbeitet. Die Schnelligkeit dürfe jedoch nicht zulasten der Gründlichkeit gehen. Laut dem Münchner Amtsgericht hat sich in der Zwischenzeit kein Verwandter Gurlitts gemeldet, der das Testament des Sammlers anfechten wolle.