Joseph Hannesschläger: Rosenheim-Cop peilt die ROMY an

Er ist Landwirt, Kriminalhauptkommissar und vielleicht schon bald ROMY-Preisträger: Seit 18 Jahren ermittelt Joseph Hannesschläger als Korbinian Hofer bei den „Rosenheim Cops“ – nicht nur das österreichische Fernsehpublikum schaut ihm dabei in Massen zu.

„Ich denke, der Erfolg dieser Serie hat mehrere Gründe“, so Hannesschläger im KURIER-Gespräch. „Da ist einmal die schöne bayerische Landschaft, die man sich gern anschaut. Dann gibt’s die Krimi-Handlung, die aber nie brutal ist und sich auch Zeit nimmt, Charaktere zu entwickeln. Und natürlich ist da auch unser ganzes, wirklich feines Team. Denn unsere Figuren durften wir alle selbst mit- und sogar weiter- entwickeln.“

Auch er legte Hand an: „Ursprünglich war der Korbinian nämlich noch viel rustikaler konzipiert. Doch da habe ich den Drehbuchautoren und Produzenten gesagt: ,Ja, glaubt’s ihr denn, dass so ein simpler Landwirt den nötigen Grips hat, um Fälle zu lösen?‘ Also wurde der Korbinian so, wie er jetzt ist. Bodenständig am Land, aber hellwach, wenn es um die Ermittlungen geht. Obwohl eine Spur Gemütlichkeit darf natürlich nicht fehlen“, so Hannesschläger lachend.