Josefstadt: Ein fulminanter Helmut Lohner

Es ist das Stück der Stunde, Ibsens 1896 erdachtes Drama " John Gabriel Borkman". Der Titelantiheld ist ein Banker, der im "Bau" war, weil er das Geld seiner Kunden verspekulierte. Nach Jahren hinter Gittern sitzt er seit noch mehr Jahren im selbstgeschaffenen Gefängnis, dem Landgut der Schwägerin, und wartet. Auf Rehabilitierung. Millionen futsch, stimmt, aber er hatte es gut gemeint.

Im Theater in der Josefstadt wird Ibsens vorletztes Werk nun in der Regie von Elmar Goerden und in absoluter Luxusbesetzung gezeigt. Eine Konstellation, der zu danken ist, dass in der tragischen Geschichte vornehme Komik Platz findet. Ibsen, halbwegs heiter? Das geht. Sehr fein sogar.