Johann Strauß live von Bhutan bis Tonga

Bhutan. Kuba. Panama. Tonga. Das sind nur einige der neuen Partner der Wiener Philharmoniker, die das Neujahrskonzert aus dem Wiener Musikverein live übertragen. Insgesamt zeigen 81 Länder den musikalischen Jahresauftakt aus Wien – doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Erstmals überträgt auch das chinesische Staatsradio live und in Korea wird das Konzert in Kinosälen gezeigt. Der ORF sendet am 1. Jänner live um 11.15 Uhr in ORF 2 und Ö1, ORF III wiederholt das Konzert um 20.15 Uhr.

Botschaften von „Freundschaft und Frieden“ sollen damit übermittelt werden, betonte Clemens Hellsberg, Vorstand der Wiener Philharmoniker, bei der Pressekonferenz zum Neujahrskonzert am Donnerstag. Auf dem Programm stehen heuer elf neue Werke, darunter Richard Wagners Vorspiel zum Dritten Aufzug des „ Lohengrin“ und Giuseppe Verdis Ballettmusik aus dem „ Don Carlo“. Der Grund ist neben dem 200. Geburtstag der Komponisten auch deren besondere Beziehung zur Strauß-Dynastie, erläuterte Hellsberg. Man habe einander „bewundert und verehrt“.