20 Jahre Jiddischer Kulturherbst

Der Jiddische Kulturherbst bietet an insgesamt sechs Abenden die Gelegenheit, die Vielfalt jüdischer Kultur kennenzulernen. Genau aus diesem Grund hat Kurt Rosenkranz das Festival vor zwanzig Jahren auch realisiert. Seither bringt man dem Publikum das jiddische Leben, das eng mit der Geschichte und Sprache Wiens verbunden ist. Wer zum Beispiel "Masel" hat, der hat Glück. In Wien geht man nicht ins Wirtshaus, sondern ins „Beisl“ und wenn jemand "meschugge" ist, ist er verrückt.

Zum 20. Geburtstag spielt der bereits in den letzten Jahren etwas vernachlässigte Theater-Schwerpunkt gar keine Rolle mehr. Man will das in den nächsten Jahren zwar wieder ändern, aber derzeit mangelt es an passenden Produktionen. Und so setzt man auf Musik. Dabei treffen Alt auf Jung, Bewährtes auf Neues. So lässt sich der Inhalt des Jubiläumsprogramms grob zusammenfassen.