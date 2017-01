Jenseits der Scham fängt der Spaß erst an

Wer oder was Maxdome ist, sollte man vielleicht voranstellen: Dabei handelt es sich um das vor zehn Jahren gegründete Streamingportal der ProSiebenSat.1-Gruppe, das aufmerksamkeitsmäßig unter die Räder von Amazon, Netflix und Co. kam (für rund acht Euro ist man beim Abo dabei).

Den PR-Nachteil gegenüber den vor Eigenproduktionen strotzenden Amerikanern (und dem Pay-TV-Hybriden Sky) will man jetzt offenbar mit einem gewitzten Projekt wettmachen. Maxdome ließ Christian Ulmen das schrägste, spitzeste und komischste Serienprojekt ausrollen, seit "Kottan" die Hofratsgattinnen der 70er-Jahre in Angst und Schrecken versetzt hat. In "Jerks" spielt Ulmen sich selbst, bewegt sich im Nukleus der Berliner Bobo-Szene im besten Alter (jeder hat Kinder, Frau, teure Sachen) und erlebt generell nur absoluten Irrsinn, dem er mit einem Phlegma begegnet, aus dem er die Lakonie wohldosiert herauspurzeln lässt. Sein (Serien-)bester Freund, Fahri Yardim (bekannt als "Tatort"-Sidekick von Til Schweiger), spielt ebenfalls sich selbst. Und die beiden haben jene Probleme, die sich in den wohlsituierten Milieus der Gegenwart zwangsläufig ergeben – wenn man die Umstände denn radikal überspitzte.

Ulmen kommt in einer Folge seiner Frau Emily (Emily Cox) auf die Schliche, heimlich in einen esoterischen "Masturbationskurs" zu gehen. Mit dabei seine Ex-Frau Collien (Collien Ulmen-Fernandes, im echten Leben seine Frau) und die Freundin seines Best Buddys Fahri. Die beiden schleichen sich also ein und werden prompt beim Spannen erwischt.

Die Ertappten bekommen keine Watschen, sondern müssen beim nächsten Kurs mitmachen. Ein etwas unappetitlicher (dafür realistischer) Männerpakt fliegt auf und Ulmen muss gehen.

Improvisationskunst

"Jerks" ist im Stegreifstil gedreht worden. Die Drehbücher wurden minimalistisch gehalten, die Schauspieler – jeder ist mit fast jedem auch privat sehr gut – improvisierten weite Teile der Dialoge und zeigen dabei ihre Klasse – vor allem Yardim und Ulmen glänzen mit dem leicht belämmerten Humor, der ihnen am Besten liegt. Überhaupt hat sich hier eine Gruppe gefunden, die offenkundig eine Serie dreht, die allen großen Spaß machte. Immer wieder tauchen andere deutsche Promis der schrägen A-Liga auf: Sido und seine Frau Charlotte spielen sich selbst, Nora Tschirner spielt mit ...

Niedergewalzt

Allen Folgen gemein ist das unverfrorene Spiel mit der Peinlichkeit. Das stößt nicht nur an Grenzen, sondern walzt sie regelrecht nieder – entweder lehnt man die Serie ab oder liegt laut lachend am Sofa. Man sollte auch festhalten, dass Maxdome hier eine sehr kleine, eher junge Zielgruppe im Blick hat – wer sonst eher "Sturm der Liebe" schaut, wird mit dem Bezahlprodukt ehrlich gesagt keine Freude haben.

Übrigens muss man für den Spaß nicht zwingend extra löhnen. Denn ProSieben nimmt die Folgen einen Monat nach der Maxdome-Premiere ins eigene Programm (immer nach der Comedyshow "Circus Halligalli").