Jelineks „Rechnitz“ in der Josefstadt: Wenn Tote und Täter tanzen

Vier Anläufe brauchte es, bis Elfriede Jelinek endlich in der Josefstadt ankam: Fast schien es, als hätte das Covid-Virus etwas dagegen, dass der einstige Bürgerschreck im Plüschambiente des achten Bezirks gespielt wird. Am Samstag war es soweit: Jelineks Stück „Rechnitz“ (Der Würgeengel)“, 2009 uraufgeführt, wurde gegeben. Jelinek in der Josefstadt – am Ende laut bejubelt – wer hätte das vor ein paar Jahren für möglich gehalten?