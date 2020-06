Jelinek-Stück: Eine Welt in Schieflage

Bachmann hat am Akademietheater Kathrin Rögglas Kampusch-Stück "Die Beteiligten" inszeniert. Hatte er nicht das Gefühl, Jelinek serviere more of the same? "Es ist halt Teil ihrer nicht enden wollenden Beschäftigung mit diesen Vorkommnissen. Da finde ich die Sturheit, die Penetranz, mit der sie an diesen Themen klebt, schon wieder positiv," sagt Bachmann. Vor allem die Vorstellung einer " Winterreise" durch die Kälte der Finanzwelt hat’s ihm angetan.

"Sind denn in diesem Hause die Kammern all’ besetzt?"

So ginge es doch ständig: Spekulationsblasen, Fusionsvorhaben – und man selber? Draußen vor dem Tore.

Zu all dem hat Olaf Altmann eine Bühne gebaut, die, so Bachmann, "eigentlich fast nicht mehr zu bespielen ist". Eine steil geneigte Fläche, an der die Darsteller an Drahtseilen abhängen. Weil, "da eine Welt in absolute Schieflage geraten ist." Der eingeschränkte Aktionsradius erhöht, hofft Bachmann, die Konzentration auf den Text.

"Genau zuhören" soll das Publikum. Jan Plewka, Sänger der Hamburger Rockband Selig, wird dazu Schubert interpretieren. Klassisch mit Klavierbegleitung. Und Rockerstimme. Bachmann: "Nach Fischer-Dieskau wird’s nicht klingen."