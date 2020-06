Vorwärts ins Mittelalter

Es ist nie eine gute Idee, wenn Regisseure glauben, gescheiter als der Text zu sein, den sie inszenieren. Ganz besonders grausam geht dies immer dann schief, wenn der Text von Shakespeare stammt. Gescheiter als Shakespeare ist niemand.

Nun ist der „Jedermann“ eindeutig nicht von Shakespeare, sondern von Hugo von Hofmannsthal, und der hat sich wiederum bei Vorlagen bedient, die bis zu mittelalterlichen Belehrungsstücken zurückgehen. Und der „Jedermann“ steht eindeutig nicht in Verdacht, übermäßig gescheit – sagen wir lieber: anspruchsvoll – zu sein. Das Urteil, das Kritiker seit Jahrzehnten äußerten (und nicht nur die, auch manche Darsteller), lautete ungefähr so: Das ist ein hölzerner, naiver, dramaturgisch mäßig interessanter Text, dessen naiv-verlogener Schluss samt Last-minute-Bekehrung kaum erträglich ist: Der eben noch so böse Jedermann heuchelt rasch ein bisschen Reue, hüpft ins Büßerhemd – und ab in den Himmel!

Die Verführung, diesen Text sogar während des Inszenierens zu belächeln und dieses Belächeln durch allerlei ironische Brechungen dem Publikum auch deutlich zu zeigen – schaut her, wir nehmen den Kram ja auch nicht ernst, aber gleich kommt eine total lustige Szene, in der der Teufel Blähungen hat! – die ist groß.