Jared Letos Traum ist wahr geworden

2008 dachte Hollywood-Star Jared Leto, es wäre mit der Musikkarriere vorbei. Als Schauspieler schaffte der Amerikaner 1994 mit der TV-Serie „Willkommen im Leben“ den Durchbruch, war dann in Rollen in „American Psycho“ und „Fight Club“ zu sehen. 1998 gründete er mit seinem Bruder Shannon die Band Thirty Seconds To Mars. Doch kaum hatte er auch damit Erfolg, wurde er von seiner Plattenfirma auf 30 Millionen Dollar verklagt. Die Band hatte ihr voriges Album „This Is War“ zu spät abgeliefert. Man einigte sich zwar wieder, trotzdem sieht er das neue Album „Love Lust Faith + Dreams“ nach all diesen Problemen als Neuanfang. Im Interview mit dem KURIER erklärt er, was Indien damit zu tun hat, und warum Musik und die Schauspielerei nicht die einzigen Kunstformen sind, die er liebt.

KURIER: Zur Veröffentlichung von „Love Lust Faith + Dreams“ haben Sie die erste gepresste CD mit einer Rakete ins All zur Raumstation ISS geschossen.

Das ist ein Traum, der wahr geworden ist. Wir waren in der NASA-Bodenstation, als die Rakete angedockt ist, und haben dann mit einem Astronauten gesprochen, der unsere CD in der Hand hatte. Es war aufregend, weil sie hatten Probleme, die Rakete an die Raumstation anzudocken und man konnte spüren, dass sie wirklich besorgt waren, dass es nicht funktionieren könnte. Das haben sie zwar heruntergespielt, aber wir haben es schon gemerkt.