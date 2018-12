Jan Böhmermann will eine ROMY - Brandstätter antwortet

Der Meister des Metaebenen-Hüpfens kündigt an: "Sollte ich die ROMY 2018 gewinnen, werde ich den Preis verbotswidrig verhüllt in einer mit glitzernden Pailletten bestickten Burka entgegennehmen, in Begleitung von 100 undokumentierten syrischen Flüchtlingen, von denen keiner weiß, wie alt sie sind und wie sie überhaupt heißen. An meiner Hand Armin Wolf und die akademische Burschenschaft Hysteria zu Wien." Er werde eine Puppe von Dietrich Mateschitz verbrennen und Mozarts "Zauberflöte" rülpsen: "Und falls sich jemand beschwert oder echauffiert, werde ich live on stage mich mit den berühmten letzten Worten Adolf Hitlers rechtfertigen: “Leute, das war doch alles nur satirisch gemeint. Das war alles eine riesengroße Satire.”

"Piefkes aller Bundesländer vereinigt euch und votet für Jan Böhmermann bei der ROMY 2018. Liebe Deutsche: Holen wir uns Österreich zurück."