James Bond und "Peanuts" führen US-Kinocharts an

Der neue James-Bond-Film " Spectre" räumt wie erwartet an den Kinokassen in Nordamerika ab. Der Agententhriller mit Daniel Craig in der Hauptrolle spielte nach ersten Schätzungen an seinem Premierenwochenende in den USA und Kanada 73 Millionen Dollar (68 Millionen Euro) ein. Allerdings konnte " Spectre" nicht mit seinem Vorgänger " Skyfall" mithalten. Der war 2012 in Nordamerika mit gut 88 Millionen Dollar an den Start gegangen.