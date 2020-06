James Bond küsst ein ganzes Bergdorf wach

Es war Balsam auf die Seelen all jener, die sich seit Wochen auf die Lippen bissen, um ja nicht die Verhandlungen über einen 007-Dreh in Österreich zu gefährden. "Wir bringen Bond zurück in die Alpen, zurück in den Schnee – nach Sölden in Österreich", hatte Sam Mendes, Regisseur des 24. " James Bond"-Films, am Donnerstag bei einer mit Spannung erwarteten internationalen Pressekonferenz in London bekannt gegeben.

"Wir freuen uns sehr, dass wir einer der Drehorte sind", sagt Söldens Bergbahnen-Chef Jakob Falkner. Der hatte bis zuletzt den Unwissenden gespielt, wenn er auf kolportierte Aufnahmen im Skigebiet und dem dortigen Restaurant Ice-Q angesprochen wurde. Die Gerüchte haben sich nun bewahrheitet.

Offiziell bestätigt sind auch die Dreharbeiten in Obertilliach in Osttirol, das angeblich bis zu 20 Minuten in "Spectre" zu sehen sein soll. Insgesamt sind in Tirol 22 Drehtage geplant. "Vordrehs werden bereits bis 18. Dezember stattfinden", sagt Johannes Köck von der Cine Tirol. Ab Mitte Jänner werden dann die eigentlichen Dreharbeiten stattfinden, die das Filmteam auch ins steirische Altaussee führen. Auch dort laufen bereits die Vorbereitungsmaßnahmen.