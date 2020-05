Jacko gigantomanisch

Gepinselt wird am skandalbereinigten Jackson-Bild: Als Menschenfreund, Umweltaktivist, Träumer und Weltverbesserer taucht er auf in der bombastischen Kostümrevue mit Märchenwunderlandkulisse, Blitz und Donner, Tanzfurioso und pastos aufgetragene Gefühligkeit. Der schwarze Hut, der weiße Handschuh, der Griff in den Schritt – alles da.

Aber die Show ist kein Posthum-Musical und keine akustisch bebilderte Biografie, sondern die Hommage an eine Supernova des Pop, inszeniert als bombastisches Konzert aus dem Jenseits. Mit Fantasy-Bildern in allen Farben des Regenbogens.

Der Welt bringt Michael Superstar, Kitsch sei dank, ein großes rotes Herz. Oder parodiert als Knirps mit Pieps-Stimme die Jackson-Five-Zeiten. Aber die Frage ist: Goutiert der Jackson-Fan das Zirkus-Brimborium? Der Cirque-Fan vermisst jedenfalls den Zauber, die Magie von Shows wie „Corteo“.

Breakdance-Manöver folgen auf Feuerfontänen und futuristische Lichtspielereien. Jackos Gesang aus der Konserve begleitet eine

dem Stadionrock verpflichtete Liveband. Dabei werden alle Verrenkungskünstler, Trapez- Artisten, Hip-Hopper und Schlangenfrauen sowieso zu Statisten. All das mag beeindruckend sein. Nur: Be­rührend ist es nicht.



KURIER-Wertung: **** von *****





Eindrücke aus dem Spektakel