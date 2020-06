Italienische Schauspielerin Rossella Falck gestorben

Die italienische Schauspielerin Rossella Falck ist am Sonntag gestorben. Die gebürtige Römerin starb in ihrer Heimstadt im Alter von 86 Jahren, berichteten italienische Medien. In ihrer langen Karriere arbeitete sie mit Starregisseuren wie Luchino Visconti, Franco Zeffirelli, Federico Fellini und Dario Argento zusammen. Unter anderem war sie in Fellinis Meisterwerk „ Otto e mezzo“ aufgetreten. Auch in Hollywood hatte Falck Erfolge gefeiert. So spielte sie unter anderem in „The Legend of Lylah Clare" (1968) von Robert Aldrich.

Falck, die auch „italienische Greta Garbo“ genannt wurde, zählte zu Italiens bekanntesten Theaterschauspielerinnen. Sie war auch in mehreren TV-Serien aufgetreten. Zwischen 1981 und 1997 war sie künstlerische Leiterin des renommierten römischen Theaters Eliseo.