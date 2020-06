Yoram Kaniuk ist tot

Der israelische Schriftsteller, Maler und Journalist Yoram Kaniuk ist am Samstag im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus in Tel Aviv gestorben. Kaniuk habe an Krebs gelitten, berichteten israelische Medien. Der durch zahlreiche Romane auch international bekannte Autor hatte sich zuletzt für das Recht eingesetzt, dass sich Israelis als Staatsbürger "ohne Religion" registrieren lassen dürfen.

Prägend waren für Kaniuk seine Teilnahme am Unabhängigkeitskrieg 1948. Dabei wurde er verwundet und zog danach für mehrere Jahre nach New York um. 1961 kehrte er nach Israel zurück. Seine Arbeiten, zu denen auch Kinderbücher gehörten, wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Eines seiner bekanntesten Bücher ist "Adam Hundesohn".