Isländer wollen nicht über Elfen reden

Island bringt 100 übersetzte Neuerscheinungen auf die Messe mit. Auch wenn nach der Pleite alle öffentlichen Ausgaben gekürzt wurden: Beim Frankfurter Auftritt, der rund 2,7 Millionen Euro kostet, wurde nicht gespart. Bücher sind, vor allem in die deutschsprachigen Länder, ein großer Exportartikel geworden. 40 isländische Autoren sind angereist, um die Kulturszene vorzustellen. Über Elfen will man wenig sagen - obwohl die Eröffnungsrednerin Eva Minervudóttir in einem Interview verraten hat, sie glaube mehr an Elfen als an Banker.