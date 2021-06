Iron-Butterfly-Bassist Lee Dorman gestorben

Der ehemalige Bassist der US-Rockband Iron Butterfly, Lee Dorman, ist gestorben. Er sei am Freitag bei seinem Haus im südkalifornischen Laguna Niguel tot in seinem Auto aufgefunden worden, teilte die Sprecherin des Sheriffs des Bezirks Orange County am Samstag mit.



Dorman sei eines natürlichen Todes gestorben. Womöglich habe er sich auf den Weg zu seinem Arzt machen wollen, als er gestorben sei, hieß es. Er wurde 70 Jahre alt.



Die Rockformation Iron Butterfly wurde 1966 in San Diego gegründet und erlangte mit ihrem zweiten Album "In-A-Gadda-Da-Vida" und dem gleichnamigen Titelstück Weltruhm. Nach Angaben auf der Webseite der Band verkaufte sich die Platte mehr als 30 Millionen Mal.