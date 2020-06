International wird dran geglaubt

Es ist fast schon eine Tradition, aber alles andere als selbstverständlich: Österreichische Filme gewinnen seit einigen Jahren mit schöner Regelmäßigkeit wichtige Preise bei Topfestivals.

Das heurige Jahr dürfte sogar eines der erfolgreichsten werden: Goldene Palme für Michael Haneke in Cannes, jetzt der Spezialpreis der Jury für Ulrich Seidl in Venedig, Hanekes Film "Amour" gilt außerdem als seriöser Kandidat für den Auslandsoscar – verglichen mit dem Sport wäre das so, als hätte Österreich einen Topplatz in der Medaillenbilanz bei Olympia erreicht, wovon wir recht weit entfernt waren.

Der Erfolg von Seidl ist auch eine wichtige künstlerische Antwort auf die Blasphemie-Vorwürfe. Dass der Film gerade im katholischen Italien so stark polarisierte (und es wohl auch im katholischen Österreich tun wird), zeigt nur, dass Seidl den Finger auf eine offene Wunde legt und dort hinschaut, wo sich präzise Beobachtung lohnt. Dass ihm dies nicht selten auch mit Humor gelingt, beweist seine Meisterschaft.

Nun ist Seidl – ebenso wie Haneke – ein Künstler, der sich freilich nicht primär über seine Nationalität definiert. Dennoch ist dem österreichischen Film Zweierlei zu wünschen: Dass sich die Quantität der Kinobesucher der Qualität des Gezeigten zumindest annähert; und dass es nicht beim politischen (Lippen)-Bekenntnis zum Filmstandort Österreich bleibt. Darf’s ein bissl mehr sein?