Pereira überredete Bartoli zu Scala-Comeback

Nach der Polemik um den umstrittenen Verkauf von Opern aus Salzburg an die Scala kann Alexander Pereira einen ersten Erfolg als künftiger Scala-Intendant feiern. Der Manager überzeugte die italienische Opernsängerin Cecilia Bartoli - künstlerische Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele - zu einem Comeback an der Scala in der kommenden Saison mit einem Vivaldi-Programm.

Das Datum von Bartolis Auftritt will Pereira am 17. Juni im Rahmen der Präsentation der neuen Scala-Saison in Mailand bekannt geben, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Il Giornale" am Montag. Die kommende Spielzeit ist für die Scala besonders wichtig, da im kommenden Jahr die Weltexpo in Mailand geplant ist, die Millionen von Besucher in die lombardische Hauptstadt locken wird. Wegen der Expo, die vom 1. Mai bis 31. Oktober 2015 stattfindet, soll die Scala jeden Abend Aufführungen für die 20 Millionen Besucher, die in der lombardischen Hauptstadt erwartet werden, anbieten.