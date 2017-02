Ingrid Thurnher will "Club 2" wiederbeleben

Ingrid Thurnher, neue Chefredakteurin von ORF III, will der "Information im Sender viel mehr Raum verschaffen". Dafür hat sie schon einige konkrete Pläne. So soll der Spartenkanal verstärkt als Sender für Breaking News positioniert, im Frühling ein neues Talkformat etabliert und im Herbst der "Club 2" wiederbelebt werden, sagt sie im APA-Interview. Ein "großes gesellschaftspolitisches Diskussionsformat" fehlt nach Thurnhers Ansicht "und ORF III ist der richtige Platz dafür". Heißen wird diese Sendung dann "Club III"? "Das haben Sie jetzt gesagt", will sich die neue Chefredakteurin da noch nicht festnageln lassen.

Information sei noch ein wenig "das Nesthäkchen" im 2011 gestarteten Sender. Ihr Plan ist es, "konsequent das Informationsprofil auf ORF III auszubauen".