Impulstanz: Mit Highspeed durch die Welten

In Soli und Duetten, in gruppenhaften, ekstatischen Ritualen beschwören die Performer in all ihrer Meisterschaft ein Konzert der Sinne, ein Gesamtkunstwerk aus allen Genres. Im Hintergrund steuert Manuel Wagner, die Roboter, die zu gleichberechtigten Partnern mit Eigenleben werden.

Wenn etwa Clara Frühstück mit dem elektronischen Klavier ein Duett spielt, später dann nackt auf dem Rücken liegend nur mit den Zehen weiterspielt oder über die Klaviatur läuft, sind das Momente voller Poesie. Ganz am Ende wird sie ins Innere des Klaviers klettern, den Flügel schließen und sich ganz dem Schutz ihres Instruments ausliefern.

Mayer wiederum hat ein herrliches Rendezvous mit dem am menschlichen Körper interessierten, fahrenden Mikro. Redl hingegen liefert sich mit dem widerspenstigen Schlagwerk ein an die Rolling Stones gemahnendes Duell, und Leibetseder steuert ein gehörige Prise radikalisierter Esoterik bei.

Das Universum als elementarer Erfahrungsprozess auf allen Ebenen. Grandios! Absolute Suchtgefahr!