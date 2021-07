ImPulsTanz: Kanadisches Märchenballett

Von Jägern mutieren die Performer zu Gejagten, greifen Bewegungen von Wölfen, Hunden und Vögeln auf, hecheln, schlürfen, stöhnen, kreischen, schreien und atmen den Rhythmus des Tanzes. Manchmal erinnern die Bewegungen an klassisches Ballett bis zur sogenannten " Graham Technik" (benannt nach der Choreografin Martha Graham), aber auch an Yoga sowie an die Choreografien des Ballettrevolutionärs Vaslav Nijinsky.

Besonders beeindruckend sind Bilder, in denen sich Tänzer zu einem Wesen zusammenfügen, das konkrete Formen wie die einer Möwe annimmt. In diesen Szenen kommt auch Absurdes, Komisches, Humorvolles in den Beziehungen von Frauen zu Männern zum Tragen. Elemente, die in Chouinards späteren Werken in den Hintergrund treten.