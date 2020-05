ImPulsTanz: Frischzellenkur für Augen und Seele

Wer in den letzten Wochen in Wien war und erstklassige Kulturveranstaltungen erleben wollte, für den gab (und gibt) es nur eine einzige Adresse. Das von Karl Regensburger und Ismael Ivo geleitete Festival ImPulsTanz.



Denn auch die inzwischen 28. Ausgabe des wohl international wichtigsten Festivals für zeitgenössischen Tanz beeindruckte bisher Abend für Abend (an diversen Spielstätten) aufs Neue. Was schon zu sehen war? So ungefähr alles, was gut und packend ist.

Jeder Stil hat bei ImPulsTanz seine Berechtigung, von Bollywood über klassische Choreografien bis hin zu experimentellen Nischen - das Festival zeigt die gesamte Bandbreite des gegenwärtigen Tanzes. Und das auf einem künstlerischen Niveau, das seinesgleichen sucht.



Bis 14. August läuft ImPulsTanz, und es gibt noch jede Menge Höhepunkte. So gastiert etwa die Compagnie Marie Chouinard - Chouinard tanzte auch schon ein fabelhaftes Solo - mit "Les Trous du Ciel und "Mouvements"(4. August) im MuseumsQuartier. Gespannt darf man auch auf die neue Arbeit von Chris Haring und Liquid Loft sein. Unter dem Titel "Wellness - ThePerfectGarden" bespielt Haring erstmals das Palmenhaus (von 4. bis 7. August). Mit "Talking Head" gastiert Haring (11. und 12. 8.) dann im Odeon.