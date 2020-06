„Ich mach mir mein eigenes Buch“

Ein Zwerg mit roter Nase und riesigen Schuhen, und der sitzt in einer Kiste, nein, gleich in einem ganzen Kistenwald!“ Wer den Kindern aus der 3. Volksschulklasse an diesem Vormittag zuhört, muss seine Vorstellungskraft schon ordentlich anstrengen, so schnell fliegen da die Gedanken in alle Richtungen. Jedes Kind hat nämlich eine andere Idee.

In der Schreib-Werkstätte „art space“ in Wien-Hernals sitzen knapp 20 Achtjährige in einer bequemen Landschaft aus Pölstern und Tüchern und überschlagen sich fast vor lauter Einfällen. Doch eine behält den Überblick: Die Moderatorin Constanze Reimitz steht vor den Kindern und fängt alles ein, was da an Ideen von allen Seiten in die Runde geworfen wird. Später soll aus ihren Fantasiegeschichten eine komplette Geschichte werden. Jedes Kind schreibt seine Ideen in sein Buch.