Am Dienstag ging im beschaulichen Niederösterreich eine Ära zu Ende. Der auf kleinem Fuße lebende Erwin Pröll gab bekannt, sich aus der Politik zurückzuziehen.

International war der Schock groß. Die Natur reagierte mit einem tausendjährigen Winter, Weinbauer suchten verzweifelt ihre Weinkeller auf, Künstler zerbrachen ihre Pinsel, Geschäftsleute sperrten ihre Läden zu, Hühner legten keine Eier mehr und Kühe gaben nur noch saure Milch. Selbst Winterschläfer wachten schweißgebadet auf, als sie das mit dem Pröll hörten.

Die Welt scheint ein Stück kälter geworden... Nein. Moment. "Der Dschungel hat mir mein Lachen zurückgegeben", sagt Gina-Lisa. Gibt es doch noch Hoffnung? Freilich, das eine hat mit dem anderen rein gar nichts zu tun. Trotzdem zeigen uns die Dschungelbewohner am Tag 6, warum das Leben überhaupt lebenswert ist - auch ohne Landeshauptmann Pröll.

La vita è bella

Zum einen, weil wir es selbst in der Hand haben. Gina-Lisa will sich nicht länger von Männern unterdrücken lassen. Eigentlich, so sagt sie, wolle sie darüber ja gar nicht mehr sprechen. Aber - no na ned - sie tut es trotzdem. "Ich wurde noch nie so akzeptiert, wie ich bin. Jeder wollte mich verändern. Ich habe gekocht und geputzt. Ich bin stolz, katholisch zu sein", erklärt sie unmissverständlich. Aber jetzt will sie sich ändern und glücklich werden. "Ich hab manchmal gedacht, ich hab mein Lachen verloren. Aber der Dschungel hat mir mein Lachen zurückgegeben." Unterstützung bekommt sie von Kader, die meint, dass ja auch mal Männer kochen und putzen könnten.

Zum anderen ist das Leben auch lebenswert, weil Menschen über sich hinauswachsen können. Hanka zum Beispiel. Trotz zahlreicher Phobien, Zwangsstörungen und Berührungsängste lässt sie sich von Nicole in die Arme nehmen. "Wenn ein echtes Gefühl kommt, wie Begierde oder Erleichterung, dann ist der Zwang besiegt", erklärt Hanka fast schon euphorisch. Aber mit Umarmungen will sie trotzdem sparsam umgehen, sie könnten ja schnell in einer Perversion enden: "Umarmst eine, kommen alle."

#KrustenGate

Aber natürlich besteht ein lebenswertes Leben auch aus kleineren Lappalien. Wenn es sozusagen coram publico um die "Kruste" geht. Hanka will den Reis so richtig angebraten, Sarah Joelle nicht und fühlt sich missverstanden. "Manchmal bist du wie ein Esel. Einfach nur Widerworte geben", sagt sie und versucht die Wogen mit "voll süß" zu glätten.

Doch im Camp kommt man mit dem Glätten offenbar nicht hinterher. "Die Fassade bei den meisten beginnt zu bröckeln. Jetzt zeigen sie ihre wahren Gesichter", meint etwa Gina-Lisa, um dann nochmals auszuholen: "Die Masken fallen". Kenner der RTL-Show vermuten aber schon lange, dass es am Botox liegt. Es ist nicht dschungelfit.

"Wir gehen Duschen"

Hanka und Nicole stecken in der Zwickmühle - und das ist keinesfalls symbolisch gemeint. Die Dschungelprüfung am sechsten Tag heißt "Die Zwickmühle". Die beiden Dschungel-Camper sind auf drehenden Windmühlenflügel befestigt und müssen in zehn Minuten jede Menge Fragen beantworten. Aber freilich: Eine Dschungelprüfung ohne Würmer, Maden und Käfer wäre keine Dschungelprüfung. Und deshalb wirbeln mehrere Kilo Krabbel- und Kriechtierchen gemeinsam mit sechsunddreißig nummerierten Sternen (jeweils drei von den Zahlen 1-12) und den beiden zuversichtlichen Promis in den Kästen herum. "Denke immer daran", rät die "diagnostiziert verrückte" Hanka ihrer Kollegin Nicole, "würdevoll sein und nicht den Humor verlieren."

Na dann, los geht's. Während die Moderatoren Fragen stellen, kämpfen die Kandidatinnen mit herumfliegenden Kakerlaken, Grillen, grünen Ameisen und Mehlwürmern - und die herumfliegenden Kakerlaken, Grillen, grünen Ameisen und Mehlwürmer kämpfen mit schluckenden und beißenden Kandidatinnen.

1. Frage: "Wie heißt die Regenbogenhaut des Auges?" Hanka: "Iris" - Richtig und Nicole schnappt sich Stern 1.

2. Frage: "Wie viele Silben hat das Wort Dschungelprüfung?" Hanka: "Vier" - Richtig und Nicole schnappt sich Stern 2.

3. Frage: "Wie kürzt sich der Deutsche Aktien-Index ab?" Hanka: "DAX" - Richtig und Nicole schnappt sich Stern 3.

4. Frage: "Auf welchem Kontinent leben die meisten giftigen Tiere?" Hanka: "Australien" - richtig und diesmal schnappt sich Hanka Stern 4.

5. Frage: "Von welcher Insel stammt der Musikstil Reggae?" Hanka: "Oh Gott, ich weiß es nicht" - falsch.

6. Frage: "Mit wem ist der Hollywood-Star Jessica Biehl verheiratet?" Hanka: "Leonardo DiCaprio" - falsch und wenn das Justin Timberlake wüsste.

7. Frage: "Wie viele Ecken hat das rote Stopp-Schild?" Hanka: "Keine" - falsch

8. Frage: "Welches Gebäude ist der Sitz des Deutschen Bundestages?" Hanka: "Reichstagsgebäude" - richtig und Hanka schnappt sich Stern 5.

9. Frage: "Welche Zahl trägt die schwarze Kugel beim Poolbillard?" Hanka: "Acht" - richtig und Nicole schnappt sich Stern 6.

10. Frage: "Der Valentinstag ist am 14. welchen Monats?" Hanka: "Februar" - richtig und Nicole schnappt sich Stern 7.

11. Frage: "Als besonders sündig gelten in der Bibel die Städte Sodom und …?" Hanka: "Gomorrha" - richtig und Nicole schnappt sich Stern 8.

12. Frage: "Welches Körperteil kann eine Echse bei Gefahr abwerfen?" Hanka: "Den Schwanz" - richtig und Nicole schnappt sich Stern 9.

13. Frage: "Die Strecke vom Kreismittelpunkt zur Kreislinie ist der …?" Hanka: "Radius" - richtig und Hanka schnappt sich Stern 10.

14. Frage: "Welches ist das flächenmäßig größte Bundesland Deutschlands?" Hanka: "Bayern" - richtig und Nicole schnappt sich Stern 11.

15. Frage: "Welcher Tanz ist charakteristisch für den Wiener Opernball?" Hanka: "Wiener Walzer" - richtig und Nicole schnappt sich Stern 12.

Jackpot! Alle zwölf Sterne gewonnen. "Nicole, das war großartig", sagt Hanka. "Mega", schreit Nicole. "Du warst großartig", erwidert Hanka. "Wir gehen duschen", resümiert Nicole.

Meine Lieben, so geht Teamwork.

Tag 6 im Schnellcheck

Haupt- & Nebenrolle

Hanka und Nicole haben sich heute die Hauptrolle verdient. Die Dschungelprüfung haben sie bravourös gemeistert.

Statt Nebenrollen gibt es heute Statisten - eingenommen von der männlichen Truppe. Bis auf Marc Terenzi, der versuchte mit einer partout nicht-sprechen-wollenden Kader zu sprechen, sind die Männer nur marginal in Erscheinung getreten.

Konflikt des Tages

Sarah Joelle und Hanka: Es ging um die Kruste. Gewonnen hat übrigens niemand.

So gesagt

"Ich bin stolz, katholisch zu sein." (Gina-Lisa über ihr Verhältnis zur Liebe und Beziehungen)

"Diese Kerze stört mich. Warum ist die so hell?", fragt Kader Marc, um ihn dann wieder abzuwürgen: "Marc, du musst nicht reden."

"Sie ist schräg. Total strange ist sie drauf." Florian hält relativ wenig von Sarah Joelle, die offenbar Berühmtheit erlangte, weil sie sich in einer anderen Show ausgezogen hatte.

"Wenn ein echtes Gefühl kommt, wie Begierde oder Erleichterung, dann ist der Zwang besiegt", sagt eine stolze Hanka in die Kamera.

"Eine Frau muss sich nicht übers Putzen und Kochen definieren. Männer können für uns kochen und uns verwöhnen", sagt Kader.

Das schönste Zitat gehört aber Gina Lisa: "Ich hab manchmal gedacht, ich hab mein Lachen verloren. Aber der Dschungel hat mir mein Lachen zurückgegeben." (Am Ende wird abgerechnet!)

Ekelfaktor

