Hanka gibt schon einmal ihre Kopfgröße durch. 57. Oder sollten wir Kronengröße sagen? Schließlich geht es am Samstag (22.15 Uhr) in Australien um eine Blätterkrone, die sich der oder die letzte Verbliebene im Dschungelcamp aufsetzen darf.

"Das klingt so schön: Hanka, Königin des Dschungels", sagt sie immer wieder. Es klingt wie eine Selbstbeschwörung. "Neben mir ein Tiger und ein kleines Äffchen auf der Schulter. Kleine Vögelchen schwirren um mich rum" - so malt sich eine Reality-TV-Immobilien-Queen mit Zwangsstörungen ihre zukünftige Regentschaft aus.

Wir haben also schon eine selbst ernannte Dschungelkönigin und wir haben drei Männer, von denen einer schon vier Mal mit einem Bein im Aus gestanden ist: Icke Häßler. Was soll da in der vorletzten Show, auch Halbfinale genannt, noch groß passieren?

Stimmt, gar nix.

Daher gibt RTL wenigstens im Schneideraum noch einmal alles. Die wenigen Wortspenden werden zu knackigen Videos geschnitten. Die Musikauswahl wird immer raffinierter, der einsetzende Regen geschickt in Szene gesetzt. Auch die Texter schreiben Zietlow und Hartwich noch einmal besonders gewitzte One-Liner. "Wenn Sie glauben, dass wir (RTL, Anm.) mit der Rückkehr von 'Tutti Frutti' schon alles erreicht hätten ... Hahaha" Besonders stolz scheint RTL auf den Namen der heutigen Dschungelprüfung zu sein: Gnihihi ... "Kanalverkehr".

Das ist dann doch wieder eine Erinnerung daran, dass wir es hier nicht mit einem Hochglanzprodukt, sondern mit der Deutschen liebster TV-Schmuddelshow zu tun haben.

Hanka glaubt bereits jetzt, diese gewonnen zu haben. Tag 15 ist eine One-Woman-Show. "Sie ist die schönste Frau im Camp, spätestens seit dem Auszug von Kader", sagt Moderatorin Sonja Zietlow. Hanka feiert Kaders Abgang übrigens fast wie einen Sieg ("Yes, last Woman in Camp!"). Bei der Entscheidung, wer das Camp verlassen muss, bekam Hanka allerfdings ein "Vielleicht".

Vielleicht bleibt es bei diesem Teilerfolg. Denn Marc sammelt derweil mit seiner umkomplizierten Art mächtig Sympathiepunkte und entwickelt sich immer mehr zum wahren Favoriten auf die "Jungle-Krone". Und nur er kann mit seinem US-Deutsch die Lage so entzückend zusammenfassen: "But das ist Wahnsinn, now wir stehen hier und alles was wir had gekämpft for, comes to an Ende".

Die Dschungelprüfung

Kämpfen muss Marc auch bei der Dschungelprüfung. Er muss in einen Schacht hinabsteigen (Wir erinnern uns: "Kanalverkehr") und in mehreren unterschiedlich hoch mit Wasser und Tieren gefüllten Kammern nach (halben) Sternen greifen. Auch ein schläfriges Krokodil kann nicht verhinden, dass "Magic Marc" die volle Stern-Anzahl mitnimmt.

Tag 15 im Schnellcheck

Haupt- & Nebenrolle

Hauptrolle: Hanka reißt mit ihrer irrlichternden Art das Geschehen an sich und lässt keinen Zweifel daran, dass sie die Dschungelkrone wirklich haben will. Besonders gönnerhaft behandelt sie Marc, nachdem der alle vier möglichen Sterne mitgebracht hat, was den Verbliebenen ein volles Abendessen einbringt. "Schöne Geschichte, damit hast du deinem ganzen Hiersein einen wunderschönen Abschluss gesetzt, du bist jetzt aber wirklich auch durch, Marc!"

Genau, Marc! Du hattest deinen Spaß, aber jetzt lass' es mal gut sein.

Foto: RTL/Stefan Menne Nebenrolle: Franz Beckenbauer, der von den Moderatoren Daniel Hartwich und Sonja Zietlow in ein fiktives Telefongespräch verwickelt wird. Der "Kaiser" und Weltmeister-Trainer (natürlich nicht am Apparat) verrät dabei jene Geschichten, die Thomas Häßler im Camp die ganze Zeit verschweigt. War der kleine Weltmeister-Kicker bei der Busfahrt nach Italien damals im Jahr 1990 wirklich nicht angeschnallt und saß er in einem Maxi Cosi? Wir werden es nie erfahren, denn Thomas wird vom Publikum rausgewählt.

Konflikt des Tages

Florian gegen Hanka wäre der logische Konflikt, aber der wurde durch eine Entschuldigung rasch beigelegt.

Und so kämpft Hanka über weite Strecken mit sich selbst - wenn sie sich nicht gerade als neue Dschungelkönigin feiert. Aber Florian attestiert ihr immerhin, sie sei in Wahrheit "ein herzensguter Mensch". Und im echten Leben würde man ja nicht 24 Stunden mit Hanka zusammen verbringen müssen Ab und zu könne das schon unterhaltsam sein. Thomas stimmt zu: "Sie ist auf einem guten Weg, sie umarmt ja schon Menschen."

Dennoch piesackt sie ihre Mitbewohner mit ihren Prozentfragen. Zu wieviel Prozent ist es sicher, dass Thomas im Dschungeltelefon ihre dort zurückgelassene Lebensmitteldose nicht berührt hat? Thomas antwortet: "Tausend Prozent". Für Hanka ist da doch irgendwas faul. Sie sagt: "Kannst du hundert Prozent machen?"

So gesagt

"Die Wende (in der DDR, Anm.) hat Hanka aus der Bahn gebracht. Die Wahlergebnisse waren im Westen nicht mehr hundert Prozent."

"Ooooh ihr müsst mich noch anderthalb Tage ertragen" (Hanka)

​"Du bist kompliziert wie alle Mädels" (Marc)

Wenn man Hanka überlebt, ist man immun gegen den Rest der Welt." (Kader, im Hotel)

"Meine Brüste sind größer als mein ganzes Wesen" (Kader hat nicht überall am Körper abgenommen)

"Kartoffelbrei mit Nussbutter und Zwiebeln" (Hanka auf die Frage, was sie nach zwei Wochen Bohnen und Reis am liebsten essen würde)

"Es wird noch eine lange Nacht, und ich denke mal , dass sie sich soweit wohl fühlt und wenn sie einmal müde wird, wird sie auch mal ins Bett gehen" (Thomas über Hanka)

Ekelfaktor

