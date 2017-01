Wenn das so weiter geht, braucht RTL künftig mehr Sendezeit fürs Dschungelcamp. Denn: An Tag 10 geht alles Schlag auf Schlag.

Anfangs ist noch alles recht harmonisch. Die Camp-Bewohner gewähren tiefe Einblicke in ihr Seelenleben. Gut so, dafür werden sie ja schließlich auch bezahlt. Der Zuseher darf zum Beispiel erfahren, dass Hanka Regelschmerzen hat und sich auf die Menopause freut. Kinder hätte sie aber schon noch gerne, bevor ihre Eierstöcke in Pension gehen. Ein Kind mit 47? Findet Jens nicht ok. Kader hat auch noch keine Kinder – "hat sich einfach nicht ergeben". Dieser Satz scheint etwas in Kader auszulösen. War es in Folge 7 noch die Schlange, die sie zum Weinen brachte, ist es nun das Heimweh.

Die Dschungelprüfung

Nach dem gefühlsduseligen Geplänkel geht es schließlich schnell zur Sache. Die nächste Prüfung steht an. Teamchef Marc erfährt, wer hin muss – und erlebt eine Überraschung. Thomas, Honey, Jens, Marc, Gina-Lisa, Nicole, Hanka, Florian UND Kader müssen bei der Prüfung ran. "Geil, geil, geil", findet Marc. Er hat ja keine Ahnung.

Neun Stars dürfen am zehnten Tag also neun Sterne sammeln. Theoretisch zumindest. Vor der Prüfung spuckt Honey große Töne: "Wir wollen natürlich maximal viele Sterne, und wenn's einer weniger wird, ist es auch ok."

Foto: RTL

Mit Kaffee und Kuchen werden die ausgehungerten Camp-Bewohner dann vom Moderatoren-Duo empfangen. Die "Friede, Freude, Eierkuchen"-Stimmung hält jedoch nicht lange. Die "Dschungel-Grausstellung" beginnt.

Teambuilding mal anders: Die Stars müssen ihre Köpfe in Boxen stecken und mit vereinten Kräften Wörter buchstabieren. Für jedes richtige Wort gibt es einen Stern. So weit, so unspektakulär. Sonja erklärt den Haken: "Ihr seid aber nicht ganz alleine in eurer Box" und spielt dabei auf das Getier an, welches auf die Häupter der Dschungel-Stars regnen wird. "Keine ruckartigen Bewegungen", mahnt Dr. Bob. Dann kann's eigentlich auch schon losgehen.

Foto: RTL

Acht Stars gehen an den Start und nehmen die Herausforderung an. Nur Honey weigert sich plötzlich, ruft tatsächlich "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und tritt nicht an, weil es ihm in der Box am Hals zu eng ist. Exponat Honey kann eben nicht. Von Hunger und Magenknurren getrieben versuchen die Kollegen ihn umzustimmen. Doch er bleibt hart. "Dschungel-Prüfung beendet, null Sterne", erlöst Moderator Daniel Hartwich die Truppe. An Tag 10 gibt es abends also nur Reis und Bohnen.

Foto: RTL

Nach der Dschungelprüfung ist vor der Dschungelprüfung, nur die Stimmung, die ist nun im Keller. Nachdem Honey bereits bei der Schatzsuche gekniffen hat, wird sein Verhalten vom Großteil der Camper nicht toleriert. Marc versucht noch vor Ort zu beschwichtigen, Jens auch. Aber Hanka und der Rest verstehen keinen Spaß. Gina-Lisa wurden die Augen geöffnet. Bisher war sie dem Camp-Schönling täglich an den Lippen gehangen, doch damit ist jetzt Schluss. Oder doch nicht?

Es folgt, was folgen muss: Gruppentherapie.

Foto: RTL

Marc nimmt das Zepter in die Hand. Alle sollen sich beruhigen, "and then we can reden", befiehlt er. Arrogant, hochnäsig, falsch – Honigkuchenpferd Honey muss sich so einiges gefallen lassen.

Der kontert mit seiner Bronchitis. Damit will sich keiner so recht zufrieden geben. Die Schlinge um Honeys Hals zieht sich enger – wie unangenehm!

Jetzt will Jens reden. Hanka lässt ihn nicht. "Halt doch mal deinen Mund", er erkämpft sich Stille für sein verbales Solo und pocht auf die Abmachung, dass jeder jederzeit eine Prüfung beenden kann und darf. Auch Thomas schließt sich dem VOX-Auswanderer an. Marc auch. Das Blatt scheint sich zu wenden. Für Gina-Lisa bleibt das Thema "schwierig". Sie kann Honey nicht mehr vertrauen, auch wenn dieser versucht sie im Vier-Augen-Gespräch von seiner Integrität zu überzeugen. Kindheitstrauma, Gesichtsentgleisung - "du kannst mir vertrauen!". Und tatsächlich, Gina-Lisa scheint ihm zu vergeben.

Foto: RTL

Von Vergebung ist Florian unterdessen meilenweit entfernt. Im Dschungel-Telefon wettert er nochmals munter drauf los.

Was am Ende bleibt? Der Eindruck, dass das Camp gespaltener denn je ist. Die La Famiglia Grande gibt es nicht mehr.

Der Rauswurf

Nach den dramatischen Stunden im Camp werden die Bewohner nochmals auf die Folter gespannt. Honey bleibt, Hanka ist entsetzt - und bleibt das auch, denn raus ist: Nicole.

Tag 7 im Schnellcheck

Haupt- & Nebenrolle

All eyes on Honey – Tag 10 gehört ganz dem Prüfungsverweigerer. Die acht übrigen Stars müssen sich mit den wütenden Nebenrollen begnügen.

Konflikt des Tages

Angsthasen-Honey muss ich dem gesammelten Groll der Camp-Kollegen stellen.

So gesagt

"Lecker, Kaffee und Kuchen." - Honey zu den Moderatoren, bevor er die Dschungelprüfung abbricht und sich und seine Kollegen mit Hunger straft.

"Viele haben gesagt, 'Gina-Lisa nimm dich in Achtung vor diesem Honey. Der macht ne Show, der will berühmt werden.'" - Gina-Lisa über ihren Aha-Moment in Sachen Honey.

"Das ist nur ne TV-Show, that's it." - Honey hat das Dschungelcamp durchschaut.

"Ich glaube das Publikum beobachtet uns ganz genau." - Auch Kader erkennt, worum es beim Dschungelcamp wirklich geht

"Einer schreit, alle gehen." - Moderatorin Sonja Zietlow über die Spielregeln bei der Dschungelprüfung.

"Diese Ausstellung war ein bisschen enttäuschend." - Moderator Daniel Hartwich spricht über die abgebrochenen Dschungelprüfung und dem Zuschauer aus der Seele.

"Wenn der Hals stranguliert wird, dann ist es bei mir vorbei." - Honey über die Quetsch-Qualen in der Box.

"Der Honk hat es mir kaputt gemacht." - Florian ist stinksauer auf Honey.

"La Famiglia am Arsch." - Hanka über die Stimmung im Camp.

