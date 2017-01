"Im Wasser und in der Luft sollen Tiere leben." Und so schuf Gott am fünften Tag der Schöpfungsgeschichte die großen und kleinen Fische, die Krebse, die Adler, die Spatzen und noch viele Tiere mehr. Er freute sich über die Tiere im Wasser und in der Luft. Er sprach zu ihnen: "Vermehrt Euch und bevölkert die Meere und die Luft!". Und Gott sah, dass es gut war...

Tja, da war die Welt halt noch in Ordnung, der Mensch und mit ihm die Z-Promis noch nicht erschaffen. Diese "Botox-Testpersonen, Berufszicken und Boulevard-Erfindungen" bevölkern seit fünf Tagen wieder ein kleinen Fleck der Erde - genauer gesagt ein Camp im australischen Dschungel.

Besonders ein "Star" hatte einen schweren Start: Kader "Schlauchbootlippe" Loth. Fast täglich muss sie ran - zur Prüfung. So auch am fünften Tag und damit zum dritten Mal in Folge. Die Zuseher, die das per Voting bestimmen, wollen sie eben leiden sehen. Aber richtig!

Höhle

"Down Under" hieß die Herausforderung, die sie diesmal meistern sollte. Die Aufgabe: Hinter einem dunklen Loch in einem alten Baumstamm wartet eine Höhle. Von dieser gehen vier Kammern ab, in denen sich insgesamt zwölf Sterne und natürlich zahlreiche andere Höhlenbewohner befinden. Das ganze Drama rund um das Sammeln der Sterne erspare ich Ihnen jetzt. Nur so viel dazu: Kader Loth wurde von einer Schlange gebissen - beide haben es überlebt. Und sie kehrte mit neun von zwölf möglichen Sternen ins Camp zurück. Applaus von den anderen.

Nach der Prüfung sagte sie erleichtert: "Ich bin sehr stolz." Und vor lauter Angst und Aufregung habe sie sich vielleicht in die Hose gemacht. "Ich muss da gleich mal nachschauen.“

"Heißer Schweiß"

Am fünften Tag stand auch noch eine Schatzsuche auf dem Programm und Alexander "Honey" Keen wurde gemeinsam mit Sarah Joelle ins Dschungeltelefon gerufen. Dort erfuhren die beiden, dass sie gemeinsam auf die Schatzsuche "Heißer Schweiß" gehen müssen: „Füllt das Reagenzglas bis zur Markierung mit Eurem Schweiß“, so lautete die Aufgabe. Für den durchtrainierten "Hobbytarzan", der täglich an seinem Sixpack arbeitet, wäre das normal keine Herausforderung. Aber: "Ich habe doch heute schon eine halbe Stunde Sport gemacht!", sagte Honey und verweigerte nach einer kurzen Übungseinheit. Und Sarah Joelle? Sie sei zu fertig, sagte sie anfangs, versuchte es dann aber länger als Honey, weil sie ja eine Kämpfernatur sei. Das war sie dann auch ganze zwei Minuten lang, dann war Schluss. Die Schatzsucher kehrten ohne Schatztruhe zurück ins Camp.

Sonst noch so: Hanka, die Frau mit den viele Störungen und Neurosen im Oberstübchen, ging weiterhin allen im Camp auf die Nerven. Der Rest der Truppe übte sich in harmonischer Zurückhaltung und langweilte sich durch den Dschungel ...

... Und der Zuseher merkte, dass "Ich bin ein Star" doch kein guter Zeitvertreib ist, Botox nicht nur die Falten strafft, sondern auch das Hirn lähmt. So endete der fünfte Tag.

Einen Blog zu jeder Sendung und alle weiteren Infos zum Dschungelcamp finden Sie hier.

Tag 5 im Schnellcheck

Haupt- & Nebenrolle

Kader Loth stand weiterhin im Mittelpunkt. Den Preis für die beste Nebenrolle ging dieses Mal an Nicole Mieth. Begründung: Sie fällt nicht weiter ungut auf. Nein, sie fällt gar nicht auf. Ist sie überhaupt noch in Australien?

Konflikt des Tages

Hanka nervte wieder alle. Sie ist sogar so nervig, dass sie damit Frösche und Schlangen vertreiben kann.

So gesagt

"Ja, ich trete mit Würde an! Ich sage: Im Leben geht es immer tiefer", so Kaders letzte Worte, bevor sie in die Höhle kroch.

Kader: "Die Schlangen waren überall in mir drinnen."

Kader über den Waran in der Höhle: "Die Eidechse war mindestens halb so groß wie ich - also so 60 Zentimeter."

Daniel zu Kader: "Du musst dich anschnallen!“ Kader trotzig: „Wieso? Ich fahre doch nicht!" Daniel holt tief Luft: "Kader-Gegenfrage-Loth, bitte machen Sie, was wir Ihnen sagen!" "Ich hasse euch", merkt Kader erneut patzig an.

Und noch einmal Kader zu den Moderatoren: "Ich habe morgen einen riesen Herpes! Ich hasse euch!"

Sarah Joelle Jahnel zu Honey: "Ich will einmal gucken, ob da Schweiß kommt."

Hanka übers Camp: "Wo bin ich da gelandet? Die Frauen kochen und die Männer machen Sport."

Ekelfaktor

