Hurts: "Wien war ein Wunder"

Aber immer wieder ist es Hutchcrafts makellose Stimme, die mühelos zwischen hoch und tief pendelt, die unter die Haut geht. Außerdem haben Hurts beim zweiten Album „Exile“ sanft, aber wirkungsvoll Industrial-Klänge in ihren Elektro-Pop gemixt. Das bringt noch mehr Dramatik in den Sound, rockige Sprenkel in den Pop, Höhepunkte wie „The Crow“ und „The Road“ in die Show.

Und dann sind da noch alte Hits wie „Stay“ und „Wonderful Life“, alte Live-Favoriten wie „Illuminated“, „Evelyn“ und „Sliver Lining“. Das sind perfekte Pop-Songs: Poliert, aber nie bis hin zu kalter Glätte, dramatisch konstruiert, aber im Kern doch immer ehrlich in ihrer Emotionalität. Kurzum: Wer den Sound der Hurts mag, der musste ihre Gasometer-Show lieben.