Der Zirkus im Kopf, der Hase am Dach

All das hatte Nachwirkungen. Eva, die Sozialarbeiterin ist und früher mit Kindern Musik machte, hatte Selbstzweifel. "Das erste Album haben wir in unserem Kämmerchen gemacht und waren überrascht, dass es so eine Resonanz gefunden hat. Deshalb kam nach der Tour die Frage, wie geht es weiter? Bin ich Künstlerin? Und wenn, was habe ich noch zu sagen?"

Weil sie nach der Tour auch nicht gleich wieder kreativ sein konnte, sagt Eva, nagten die Selbstzweifel schon stark an ihr. "Ich hatte am Anfang eine Phase, in der ich mehr an mir herumanalysiert als Musik gemacht habe. Das war sicher eine Nachwirkung des Erfolges. Aber das war auch verflogen, als ich den ersten Song ,Circus‘ über genau diesen Zirkus im Kopf geschrieben hatte. Deshalb sehe ich den Titel ,Aftermath‘ als Abschluss des Alten und Beginn von etwas Neuem." Inspiriert wurde Textautorin Eva beim Neustart vom Ortswechsel. Aufgenommen wurde nicht mehr in Hamburg sondern in Philipps Haus am Land und Eva findet: "Man hört in ,Aftermath‘ den Wald!"

Auch Bücher lieferten Ideen: "Rabbits On The Roof" ist eine Hommage an "The Waves" von Virginia Woolf. Und der Autor John Burnside hat die mystischeren Texte geprägt. Denn den liebt Eva, "weil er viel über Zwischenwelten schreibt".

Info: Hundreds live: Dienstag, 22. April im Wiener WUK. Karten gibt es an der Abendkasse.