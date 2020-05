"Humans of New York": Mehr als nur Porträts

Stanton

Seitdem ziehtjeden Tag durch die Straßen der Großstadt und macht Bilder von New Yorkern – von Jungen und Alten, Alteingesessenen und frisch Zugezogenen. Insgesamt mehr als 6.000 Porträts von echten Unikaten und vermeintlich unscheinbaren Gesichtern, sind so entstanden. Gemeinsam mit kleinen Geschichten stellt der 29-Jährige sie dann auf seinen Tumblr-Blog " Humans of New York ". Simple Bilder von einfachen Menschen - aber mit durchschlagendem Erfolg.

Mehr als 1,8 Millionen Menschen folgen Stanton mittlerweile auf Facebook. David Karp, der Gründer von Tumblr, nannte "Humans of New York" seinen Lieblingsblog. Und als ob das noch nicht genug der Ehre wäre, wurde Stanton bei den diesjährigen "Webby-Awards" in der Kategorie "Best Use of Photography" ("Bestes Anwendungsgebiet für Fotografie") ausgezeichnet und somit praktisch offiziell zum Internet-Star geadelt. Sein vor Kurzem erschienener Bildband landete in den Bestsellerlisten der New York Times, verkaufte sich allein in den ersten vier Wochen 145.000 Mal.