Hubertus von Hohenlohe wieder auf Reisen

Bauchtanz ist Männersache, und Skifahren geht auch am Meer: In der neuen Staffel hat sich das Magazin " Hubertusjagd" auf schwieriges Terrain gewagt. Da darf die Stadt Beirut ihre skurrilen Seiten zeigen: ihre schönsten Skipisten. Sendungsmoderator Hohenlohe hat gute Kontakte zum dortigen Skiteam, seit er bei Olympia 2010 für Mexiko an den Start ging.

In Beirut trifft Hubertus von Hohenlohe (das "von" geht in Ordnung, er ist nicht in Österreich geboren) Architekten, Maler, Designer.



Der Prinz hat eine erfrischende Herangehensweise. Zugetextet wird hier nichts. Betulich nach dem Krieg fragen muss Hohenlohe nicht: Der Krieg ist allgegenwärtig. Wenn der Betreiber einer In-Disco erzählt, wie hier die Bomben eingeschlagen haben, dann ist Realität auch im Jet-Set angekommen, und das hat einiges für sich.



Fröhlich Bilder knipsend (sein Markenzeichen sind Bilder von sich selbst in Spiegeln, Schaufenstern) reist Hohenlohe durch die Welt. Als Adeliger ist man gut vernetzt: Tante, Onkel oder Szene-Bekannte hat er überall, seine Städtereisen wirken oft wie Verwandtenbesuche.