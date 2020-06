Holocaust im Kino: "Noch lange nicht aufgearbeitet"

Es waren Franzosen, die am 16. Juli 1942 an die Wohnungstüren von Pariser Juden klopften, keine Gestapo-Leute. Die alle – Männer, Frauen und Kinder – mitnahmen. Sie unter dem Applaus der Nachbarn auf Lastwägen pferchten und ins Radstadion mitten in Paris, das Vélodrome d’Hiver, brachten. Dort ließen sie die 13.000 Gefangenen unter unwürdigen Bedingungen ausharren, um sie schließlich in die Nazi-Vernichtungslager zu deportieren.

"Das ist ein Kapitel unserer Geschichte, das noch lange nicht aufgearbeitet ist", resümiert Gilles Paquet– Brenner, der in seinem Filmdrama " Sarahs Schlüssel" (ab Freitag in den Kinos) basierend auf dem gleichnamigen Buch von Tatiana de Rosnay das Schicksal einer dieser deportierten Familien nachzeichnet. "Die Kollaborateure waren damals, zur Besatzungszeit, mitten unter uns. Nach dem Krieg waren sie dann wundersamerweise alle verschwunden."

Paquet-Brenners Großvater, ein deutschstämmiger Musiker, der sich in Frankreich niedergelassen hatte, war auch eines der Opfer dieses Holocaust-Massakers. Er starb im polnischen Konzentrationslager Majdanek. "Ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die ihren Vater verlor, als sie zwei Jahre alt war und mit einer Großmutter, die sich nie mehr vom Schock ihrer verlorenen großen Liebe erholte. Ich war nicht direkt vom Nazi-Terror betroffen, aber von dessen Konsequenzen. Und die hängen meiner Familie bis heute nach."