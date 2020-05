Hollywood und die Frauen: Eine Liebesbeziehung?

Wie stark die Frauenrolle in einem Film tatsächlich ist, das lässt sich auf einfache und plakative Weise mit dem sogenannten Bechdel-Test herausfinden. Das 1985 von der US-amerikanischen Cartoonistin Alison Bechdel entwickelte Verfahren stellt drei einfache Fragen:

1. Kommt in dem Film mehr als eine Frau vor und haben sie einen Namen?

2. Sprechen die Frauen miteinander?

3. Reden die Frauen miteinander über etwas anderes als Männer?

Eine Studie des Centre for the Study of Women in Television and Film hat ergeben, dass Frauen in Filmen generell immer noch unterrepräsentiert sind, berichtet Süddeutsche.de. 2013 waren nur 43 Prozent der Filmcharaktere, die anhand der Fragen des Bechdel-Tests etwas zu sagen hatten, weiblich.

Eine Trendwende ist dennoch abzusehen. Seit einigen Jahren erobern junge selbstbewusste Frauen die Kinoleinwände – oft mit feinfühligen Männern im Schlepptau, seltener umgekehrt. Mit ihrem Oscar in "Silver Linings Playbook" und ihrem starken Auftritt in " Hunger Games – Die Tribute von Panem" wurde Jennifer Lawrence zum Gesicht dieser neuen Generation.

Plötzlich können auch Frauen ordentlich austeilen, saufen und rülpsen (so gesehen in "Bridesmaids" und diversen anderen Brachial-Komödien mit Kristen Wiig oder Melissa McCarthy).